Россиянин Богдан Тринеев дебютировал за «Вашингтон» в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Богдан Тринеев дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», которая проходит в эти минуты в канадском Виннипеге на льду «Канада Лайф-центр».
На момент написания завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев льда. В первом отрезке матча Богдан сыграл 3:23 минуты и ничем не отметился в протоколе.
23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши». «Кэпиталз» выбрали россиянина на драфте НХЛ 2020 года под общим 117‑м номером.
- 14 декабря 2025
-
05:02
-
04:53
-
04:38
-
04:21
-
04:17
-
04:00
-
03:41
-
03:29
-
02:54
-
02:49
-
01:51
-
00:50
- 13 декабря 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:32
-
23:20
-
23:08
-
22:48
-
22:28
-
22:08
-
22:00
-
21:46
-
21:23
-
21:00
-
20:38
-
20:18
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:16
-
18:58
-
18:36
-
18:12
-
17:47
-
17:42