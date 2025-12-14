Россиянин Богдан Тринеев дебютировал за «Вашингтон» в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Богдан Тринеев дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Это произошло в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс», которая проходит в эти минуты в канадском Виннипеге на льду «Канада Лайф-центр».

На момент написания завершился первый период. Счёт в матче 2:0 в пользу хозяев льда. В первом отрезке матча Богдан сыграл 3:23 минуты и ничем не отметился в протоколе.

23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши». «Кэпиталз» выбрали россиянина на драфте НХЛ 2020 года под общим 117‑м номером.

Материалы по теме Овечкин вплотную приблизился к Шэнахану по числу проведённых игр в НХЛ

Лучшие российские хоккеисты: