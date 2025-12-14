Овечкин поддержал Тринеева перед его дебютом в составе «Вашингтона»

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал соотечественника форварда Богдана Тринеева перед его дебютом в столичном клубе. Тринеев дебютировал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 0:0. Тринеев провёл 3 минуты и 23 секунды в первом периоде.

23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. «Кэпиталз» выбрали россиянина на драфте НХЛ 2020 года под общим 117‑м номером.