Овечкин поддержал Тринеева перед его дебютом в составе «Вашингтона»
Поделиться
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал соотечественника форварда Богдана Тринеева перед его дебютом в столичном клубе. Тринеев дебютировал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс».
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
3-й период
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13 2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43 3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39 4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp)
На момент написания новости проходит второй период. Счёт 0:0. Тринеев провёл 3 минуты и 23 секунды в первом периоде.
23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. «Кэпиталз» выбрали россиянина на драфте НХЛ 2020 года под общим 117‑м номером.
Материалы по теме
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
05:02
-
04:53
-
04:38
-
04:21
-
04:17
-
04:00
-
03:41
-
03:29
-
02:54
-
02:49
-
01:51
-
00:50
- 13 декабря 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:32
-
23:20
-
23:08
-
22:48
-
22:28
-
22:08
-
22:00
-
21:46
-
21:23
-
21:00
-
20:38
-
20:18
-
19:56
-
19:48
-
19:34
-
19:16
-
18:58
-
18:36
-
18:12
-
17:47
-
17:42