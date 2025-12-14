Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Овечкин поддержал Тринеева перед его дебютом в составе «Вашингтона»

Овечкин поддержал Тринеева перед его дебютом в составе «Вашингтона»
Комментарии

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поддержал соотечественника форварда Богдана Тринеева перед его дебютом в столичном клубе. Тринеев дебютировал в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Виннипег Джетс».

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
3-й период
4 : 0
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13     2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43     3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39     4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp)    

На момент написания новости проходит второй период. Счёт 0:0. Тринеев провёл 3 минуты и 23 секунды в первом периоде.

23-летний Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. «Кэпиталз» выбрали россиянина на драфте НХЛ 2020 года под общим 117‑м номером.

Материалы по теме
Россиянин Богдан Тринеев дебютировал за «Вашингтон» в НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android