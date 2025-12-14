Скидки
Главная Хоккей Новости

Видео: Панарин эффектно реализовал буллит в матче НХЛ с «Монреалем»

Комментарии

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 4:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
5 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Судзуки, Кофилд) – 12:41     0:2 Джекай (Каррье, Тексье) – 14:10     0:3 Эванс (Хатсон, Велено) – 16:18     1:3 Лаба (Кайлли, Шири) – 18:49 (pp)     2:3 Панарин – 19:08     2:4 Андерсон (Хатсон, Судзуки) – 23:17     3:4 Кайлли (Робертсон, Лаба) – 27:22     4:4 Миллер (Робертсон, Шири) – 27:57     5:4 Кэррик – 45:51    

На 20-й минуте первого периода российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин при счёте 1:3 эффектно реализовал буллит, поразив ворота американского голкипера «Монреаля» Джейкоба Фаулера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Панарин набрал 33 (11+22) очка.

