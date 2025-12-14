Видео: Панарин эффектно реализовал буллит в матче НХЛ с «Монреалем»

В Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимает «Монреаль Канадиенс». На момент написания новости идёт второй период. Счёт ничейный — 4:4.

На 20-й минуте первого периода российский нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин при счёте 1:3 эффектно реализовал буллит, поразив ворота американского голкипера «Монреаля» Джейкоба Фаулера.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

В текущем сезоне Панарин набрал 33 (11+22) очка.

Материалы по теме Россиянин Богдан Тринеев дебютировал за «Вашингтон» в НХЛ

Лучший снайпер в истории НХЛ: