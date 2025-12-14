Панарин повторил достижение Анри 67-летней давности в матчах с «Монреалем»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил первую в карьере шайбу с буллита в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».

Он стал первым игроком «Рейнджерс» почти за 68 лет, сумевшим отличиться таким образом в матче против «Монреаля», и пятым в истории клуба после Камиля Анри (8 марта 1958 года), Дэнни Левицки (24 октября 1956 года), Чака Шерцы (30 ноября 1944 года) и Мака Колвилла (27 декабря 1941 года).

В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 22 результативные передачи.