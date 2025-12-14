Панарин повторил достижение Анри 67-летней давности в матчах с «Монреалем»
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин забросил первую в карьере шайбу с буллита в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Монреаль Канадиенс».
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
3-й период
5 : 4
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Судзуки, Кофилд) – 12:41 0:2 Джекай (Каррье, Тексье) – 14:10 0:3 Эванс (Хатсон, Велено) – 16:18 1:3 Лаба (Кайлли, Шири) – 18:49 (pp) 2:3 Панарин – 19:08 2:4 Андерсон (Хатсон, Судзуки) – 23:17 3:4 Кайлли (Робертсон, Лаба) – 27:22 4:4 Миллер (Робертсон, Шири) – 27:57 5:4 Кэррик – 45:51
Он стал первым игроком «Рейнджерс» почти за 68 лет, сумевшим отличиться таким образом в матче против «Монреаля», и пятым в истории клуба после Камиля Анри (8 марта 1958 года), Дэнни Левицки (24 октября 1956 года), Чака Шерцы (30 ноября 1944 года) и Мака Колвилла (27 декабря 1941 года).
В нынешнем сезоне регулярного чемпионата Панарин принял участие в 33 матчах, в которых записал в свой актив 11 голов и 22 результативные передачи.
