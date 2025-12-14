34-летний Орлов стал 15-м хоккеистом из России, сыгравшим 900 матчей в НХЛ

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (6:5 ОТ), который стал для него юбилейным 900 в рамках НХЛ.

Таким образом, 34-летний защитник стал 15-м хоккеистом из России, сыгравшим 900 матчей в североамериканской лиге. Рекордсменом страны по числу игр в НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1523).

Далее идут Алексей Ковалёв (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Фёдоров (1248), Евгений Малкин (1239), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068), Дмитрий Куликов (1020), Александр Могильный (990), Андрей Марков (990), Павел Дацюк (953), Илья Ковальчук (926) и Игорь Ларионов (921).

