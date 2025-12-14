Скидки
34-летний Орлов стал 15-м хоккеистом из России, сыгравшим 900 матчей в НХЛ

34-летний Орлов стал 15-м хоккеистом из России, сыгравшим 900 матчей в НХЛ
Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Дмитрий Орлов принял участие в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Питтсбург Пингвинз» (6:5 ОТ), который стал для него юбилейным 900 в рамках НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Дикинсон, Веннберг) – 10:27     1:1 Кросби – 12:41 (pp)     2:1 Макгроарти (Киндел, Летанг) – 20:19     3:1 Хейз (Аччари, Дьюар) – 29:42     4:1 Раст (Кросби, Манта) – 39:53 (pp)     5:1 Манта (Раст, Карлссон) – 45:25 (pp)     5:2 Клингберг (Тоффоли, Эклунд) – 47:33 (pp)     5:3 Эклунд (Веннберг, Годетт) – 54:19     5:4 Селебрини (Тоффоли, Граф) – 57:33     5:5 Тоффоли (Веннберг, Селебрини) – 58:22     5:6 Клингберг (Селебрини, Граф) – 62:57    

Таким образом, 34-летний защитник стал 15-м хоккеистом из России, сыгравшим 900 матчей в североамериканской лиге. Рекордсменом страны по числу игр в НХЛ является нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (1523).

Далее идут Алексей Ковалёв (1316), Сергей Гончар (1301), Сергей Фёдоров (1248), Евгений Малкин (1239), Вячеслав Козлов (1182), Алексей Житник (1085), Сергей Зубов (1068), Дмитрий Куликов (1020), Александр Могильный (990), Андрей Марков (990), Павел Дацюк (953), Илья Ковальчук (926) и Игорь Ларионов (921).

«Сан-Хосе» отыгрался с 1:5 и победил «Питтсбург» в овертайме. У Аскарова — 38 сейвов

Главные рекорды в истории плей-офф НХЛ:

