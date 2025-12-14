«Эдмонтон» обыграл «Торонто», у Подколзина и Макдэвида дубли, Ахтямов дебютировал в НХЛ

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Аренаы» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Василий Подколзин (2), канадский форвард Коннор Макдэвид (2), Дарнелл Нурс и Зак Хайман.
У хозяев голы на счету Истона Коуэна, Оливера Экман-Ларссона и Стивена Лоренца.
Российский вратарь «Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ, получив свои первые минуты на льду. Он отыграл 10:32 минут и отразил пять бросков.
В следующей встрече «Торонто Мэйпл Лифс» встретится в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 17 декабря. «Эдмонтон Ойлерз» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс» 15 декабря.
- 14 декабря 2025
-
07:04
-
06:58
-
06:45
-
06:28
-
06:23
-
06:18
-
06:15
-
06:07
-
06:07
-
05:55
-
05:54
-
05:50
-
05:43
-
05:42
-
05:42
-
05:02
-
04:53
-
04:38
-
04:21
-
04:17
-
04:00
-
03:41
-
03:29
-
02:54
-
02:49
-
01:51
-
00:50
- 13 декабря 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:32
-
23:20
-
23:08
-
22:48
-
22:28
-
22:08