«Эдмонтон» обыграл «Торонто», у Подколзина и Макдэвида дубли, Ахтямов дебютировал в НХЛ

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Аренаы» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Василий Подколзин (2), канадский форвард Коннор Макдэвид (2), Дарнелл Нурс и Зак Хайман.

У хозяев голы на счету Истона Коуэна, Оливера Экман-Ларссона и Стивена Лоренца.

Российский вратарь «Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ, получив свои первые минуты на льду. Он отыграл 10:32 минут и отразил пять бросков.

В следующей встрече «Торонто Мэйпл Лифс» встретится в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 17 декабря. «Эдмонтон Ойлерз» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс» 15 декабря.