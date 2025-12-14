Скидки
Торонто Мэйпл Лифс – Эдмонтон Ойлерз, результат матча 14 декабря 2025, счет 3:6, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Эдмонтон» обыграл «Торонто», у Подколзина и Макдэвида дубли, Ахтямов дебютировал в НХЛ
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Аренаы» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар) – 03:25     1:1 Коуэн (Лотон, Лоренц) – 16:03     2:1 Экман-Ларссон (Нис, Доми) – 24:54     2:2 Макдэвид – 30:29     2:3 Нурс (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:29     2:4 Подколзин (Драйзайтль, Регула) – 41:21     2:5 Подколзин (Драйзайтль, Савуа) – 41:55     2:6 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 49:28     3:6 Лоренц (Маккейб, Стечер) – 59:12    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Василий Подколзин (2), канадский форвард Коннор Макдэвид (2), Дарнелл Нурс и Зак Хайман.

У хозяев голы на счету Истона Коуэна, Оливера Экман-Ларссона и Стивена Лоренца.

Российский вратарь «Мэйпл Лифс» Артур Ахтямов дебютировал в НХЛ, получив свои первые минуты на льду. Он отыграл 10:32 минут и отразил пять бросков.

В следующей встрече «Торонто Мэйпл Лифс» встретится в гостях с «Чикаго Блэкхоукс» 17 декабря. «Эдмонтон Ойлерз» сыграет на выезде с «Монреаль Канадиенс» 15 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Новости. Хоккей
