Филадельфия Флайерз – Каролина Харрикейнз, результат матча 14 декабря 2025, счет 3:4 (Б), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Филадельфия» проиграла «Каролине» по буллитам, у Никишина гол, у Свечникова передача
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Б
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Бринк (Зеграс, Санхайм) – 10:04     2:0 Зеграс (Конечны, Драйсдейл) – 17:34     2:1 Элерс (Гостисбер) – 29:11     2:2 Никишин (Нюстрём, Холл) – 34:12     2:3 Джарвис (Свечников, Гостисбер) – 52:26     3:3 Грундстрём (Аболс, Юульсен) – 52:49     3:4 Блейк – 65:00    

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский защитник Александр Никишин, помимо него у гостей голы на счету Николая Элерса и Сета Джарвиса. Победный послематчевый буллит реализовал Джексон Блейк. Российский форвард Андрей Свечников отметился ассистом.

У хозяев заброшенные шайбы на счету Бобби Бринка, Тревора Зеграса и Карла Грундстрёма.

Российский вратарь «Харрикейнз» Пётр Кочетков сыграл весь матч и отразил 15 бросков.

Нападающие из России Матвей Мичков и Никита Гребёнкин («Филадельфия») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях вновь с «Каролиной Харрикейнз» 15 декабря.

