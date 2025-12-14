«Филадельфия» проиграла «Каролине» по буллитам, у Никишина гол, у Свечникова передача

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимала «Каролину Харрикейнз». Встреча прошла на льду «Иксфинити Мобайл Арена — Уэллс Фарго-центра» (Филадельфия, США) и закончилась победой гостей в серии буллитов со счётом 4:3.

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский защитник Александр Никишин, помимо него у гостей голы на счету Николая Элерса и Сета Джарвиса. Победный послематчевый буллит реализовал Джексон Блейк. Российский форвард Андрей Свечников отметился ассистом.

У хозяев заброшенные шайбы на счету Бобби Бринка, Тревора Зеграса и Карла Грундстрёма.

Российский вратарь «Харрикейнз» Пётр Кочетков сыграл весь матч и отразил 15 бросков.

Нападающие из России Матвей Мичков и Никита Гребёнкин («Филадельфия») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Филадельфия Флайерз» встретится в гостях вновь с «Каролиной Харрикейнз» 15 декабря.