«Вегас» обыграл «Коламбус» в НХЛ, у Дорофеева и Чинахова по шайбе

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

Российские хоккеисты Павел Дорофеев («Голден Найтс») и Егор Чинахов отметились заброшенными шайбами.

Ещё один гол у хозяев на счету Чарли Койла.

У гостей также отличились Бен Хаттон и Брейден Макнэбб.

Российские хоккеисты Иван Проворов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (все «Коламбус») и Иван Барбашёв («Вегас») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Анахайм Дакс» 17 декабря. «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 18 декабря.