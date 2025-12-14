Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Коламбус Блю Джекетс – Вегас Голден Найтс, результат матча 14 декабря 2025, счет 2:3, регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Вегас» обыграл «Коламбус» в НХЛ, у Дорофеева и Чинахова по шайбе
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Коламбус Блю Джекетс» принимал «Вегас Голден Найтс». Встреча прошла на льду «Нейшнвайд-Арены» (Коламбус, США) и закончилась победой гостей со счётом 3:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Койл (Веренски, Силлинджер) – 07:02     1:1 Дорофеев (Марнер, Айкел) – 20:41 (pp)     2:1 Чинахов (Фаббро, Джонсон) – 44:49     2:2 Хаттон (Марнер, Корчак) – 45:52     2:3 Макнэбб (Марнер, Теодор) – 53:13    

Российские хоккеисты Павел Дорофеев («Голден Найтс») и Егор Чинахов отметились заброшенными шайбами.

Ещё один гол у хозяев на счету Чарли Койла.

У гостей также отличились Бен Хаттон и Брейден Макнэбб.

Российские хоккеисты Иван Проворов, Кирилл Марченко, Дмитрий Воронков (все «Коламбус») и Иван Барбашёв («Вегас») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Коламбус Блю Джекетс» встретится в гостях с «Анахайм Дакс» 17 декабря. «Вегас Голден Найтс» сыграет дома с «Нью-Джерси Дэвилз» 18 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
Материалы по теме
Топ-события воскресенья: Головин в Лиге 1, матчи «Реала» и «Баварии», биатлон и хоккей
Топ-события воскресенья: Головин в Лиге 1, матчи «Реала» и «Баварии», биатлон и хоккей
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android