Артур Ахтямов стал 10-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне НХЛ

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Аренаы» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар) – 03:25     1:1 Коуэн (Лотон, Лоренц) – 16:03     2:1 Экман-Ларссон (Нис, Доми) – 24:54     2:2 Макдэвид – 30:29     2:3 Нурс (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:29     2:4 Подколзин (Драйзайтль, Регула) – 41:21     2:5 Подколзин (Драйзайтль, Савуа) – 41:55     2:6 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 49:28     3:6 Лоренц (Маккейб, Стечер) – 59:12    

При счёте 2:6 тренерский штаб «Торонто» произвёл замену голкипера, заменив шведского вратаря Денниса Хильдеби на россиянина Артура Ахтямова, для которого это появление на льду стало дебютом в НХЛ. 24-летний Ахтямов стал 10-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.

Артур присоединился в этом списке к голкиперу «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину, вратарю «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокину, голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому, вратарю «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, голкиперу «Сан-Хосе Шаркс» Ярославу Аскарову, вратарю «Каролины Харрикейнз» Петру Кочеткову, сменщику Бобровского во «Флориде» Даниилу Тарасову, а также Сергею Мурашову из «Питтсбург Пингвинз» и Вячеславу Бутеецу из «Анахайм Дакс».

