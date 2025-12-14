Артур Ахтямов стал 10-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне НХЛ

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Аренаы» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
При счёте 2:6 тренерский штаб «Торонто» произвёл замену голкипера, заменив шведского вратаря Денниса Хильдеби на россиянина Артура Ахтямова, для которого это появление на льду стало дебютом в НХЛ. 24-летний Ахтямов стал 10-м российским голкипером, сыгравшим в этом сезоне НХЛ.
Артур присоединился в этом списке к голкиперу «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорю Шестёркину, вратарю «Нью-Йорк Айлендерс» Илье Сорокину, голкиперу «Флориды Пантерз» Сергею Бобровскому, вратарю «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрею Василевскому, голкиперу «Сан-Хосе Шаркс» Ярославу Аскарову, вратарю «Каролины Харрикейнз» Петру Кочеткову, сменщику Бобровского во «Флориде» Даниилу Тарасову, а также Сергею Мурашову из «Питтсбург Пингвинз» и Вячеславу Бутеецу из «Анахайм Дакс».
- 14 декабря 2025
