Участник крупного обмена с победы в дебютном матче начал карьеру в «Эдмонтоне»

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Аренаы» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

Ворота «Эдмонтона» в этом матче защищал Тристан Джерри. Для канадского голкипера этот матч стал дебютным в стане «нефтяников».

Несколько дней назад 30-летний канадец стал участником крупного обмена между «Питтсбургом» и «Ойлерз». В первом матче за новый клуб Джерри сделал 25 сейвов после 28 бросков, записав на свой счёт победу в основное время.