Участник крупного обмена с победы в дебютном матче начал карьеру в «Эдмонтоне»
В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Аренаы» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар) – 03:25 1:1 Коуэн (Лотон, Лоренц) – 16:03 2:1 Экман-Ларссон (Нис, Доми) – 24:54 2:2 Макдэвид – 30:29 2:3 Нурс (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:29 2:4 Подколзин (Драйзайтль, Регула) – 41:21 2:5 Подколзин (Драйзайтль, Савуа) – 41:55 2:6 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 49:28 3:6 Лоренц (Маккейб, Стечер) – 59:12
Ворота «Эдмонтона» в этом матче защищал Тристан Джерри. Для канадского голкипера этот матч стал дебютным в стане «нефтяников».
Несколько дней назад 30-летний канадец стал участником крупного обмена между «Питтсбургом» и «Ойлерз». В первом матче за новый клуб Джерри сделал 25 сейвов после 28 бросков, записав на свой счёт победу в основное время.
