«Монреаль» проиграл в овертайме «Рейнджерс», на счету Панарина реализованный буллит

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

В составе победителей реализованным буллитом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Помимо Артемия голы на счету Ноа Лабы, Уилла Кайлли и Джей Ти Миллера (2).

У гостей отличились Захари Болдюк, Арбер Джекай, Джейк Эванс и Джош Андерсон.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отыграл весь матч и отразил 12 бросков.

Хоккеисты из России Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс») и Иван Демидов («Монреаль Канадиенс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится дома с «Анахайм Дакс» 16 декабря. «Монреаль Канадиенс» сыграет дома с «Эдмонтон Ойлерз» 15 декабря.