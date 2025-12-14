Скидки
Нью-Йорк Рейнджерс – Монреаль Канадиенс, результат матча 14 декабря 2025, счет 5:4 (ОТ), регулярный чемпионат НХЛ 2025/2026

«Монреаль» проиграл в овертайме «Рейнджерс», на счету Панарина реализованный буллит
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Судзуки, Кофилд) – 12:41     0:2 Джекай (Каррье, Тексье) – 14:10     0:3 Эванс (Хатсон, Велено) – 16:18     1:3 Лаба (Кайлли, Шири) – 18:49 (pp)     2:3 Панарин – 19:08     2:4 Андерсон (Хатсон, Судзуки) – 23:17     3:4 Кайлли (Робертсон, Лаба) – 27:22     4:4 Миллер (Робертсон, Шири) – 27:58     5:4 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 62:56 (pp)    

В составе победителей реализованным буллитом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Помимо Артемия голы на счету Ноа Лабы, Уилла Кайлли и Джей Ти Миллера (2).

У гостей отличились Захари Болдюк, Арбер Джекай, Джейк Эванс и Джош Андерсон.

Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отыграл весь матч и отразил 12 бросков.

Хоккеисты из России Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс») и Иван Демидов («Монреаль Канадиенс») результативными действиями не отметились.

В следующей встрече «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится дома с «Анахайм Дакс» 16 декабря. «Монреаль Канадиенс» сыграет дома с «Эдмонтон Ойлерз» 15 декабря.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ
Турнирная таблица регулярного чемпионата НХЛ
«Эдмонтон» обыграл «Торонто», у Подколзина и Макдэвида дубли, Ахтямов дебютировал в НХЛ
