«Монреаль» проиграл в овертайме «Рейнджерс», на счету Панарина реализованный буллит

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой хозяев в овертайме со счётом 5:4.
В составе победителей реализованным буллитом отметился российский нападающий Артемий Панарин. Помимо Артемия голы на счету Ноа Лабы, Уилла Кайлли и Джей Ти Миллера (2).
У гостей отличились Захари Болдюк, Арбер Джекай, Джейк Эванс и Джош Андерсон.
Российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин отыграл весь матч и отразил 12 бросков.
Хоккеисты из России Владислав Гавриков («Нью-Йорк Рейнджерс») и Иван Демидов («Монреаль Канадиенс») результативными действиями не отметились.
В следующей встрече «Нью-Йорк Рейнджерс» встретится дома с «Анахайм Дакс» 16 декабря. «Монреаль Канадиенс» сыграет дома с «Эдмонтон Ойлерз» 15 декабря.
- 14 декабря 2025
-
07:04
-
06:58
-
06:45
-
06:28
-
06:23
-
06:18
-
06:15
-
06:07
-
06:07
-
05:55
-
05:54
-
05:50
-
05:43
-
05:42
-
05:42
-
05:02
-
04:53
-
04:38
-
04:21
-
04:17
-
04:00
-
03:41
-
03:29
-
02:54
-
02:49
-
01:51
-
00:50
- 13 декабря 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:32
-
23:20
-
23:08
-
22:48
-
22:28
-
22:08