«Вашингтон» со счётом 1:5 проиграл «Виннипегу». У Овечкина — результативный пас

В Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева выиграли встречу со счётом 5:1.

В составе победителей заброшенный шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Логан Стэнли, Морган Бэррон, Алекс Иафалло, а также Габриэль Виларди, отличившийся дублем.

Единственная шайба гостей на счету Джейкоба Чикрана. Российский форвард и капитан Александр Овечкин сделал голевой пас.

«Виннипег» с 31 очком вышел на 11 место Запада. «Вашингтон» с 40 очками идёт третьим в таблице Востока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

