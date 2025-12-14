Скидки
«Вашингтон» со счётом 1:5 проиграл «Виннипегу». У Овечкина — результативный пас

В Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева выиграли встречу со счётом 5:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13     2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43     3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39     4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp)     5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55     5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)    

В составе победителей заброшенный шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Логан Стэнли, Морган Бэррон, Алекс Иафалло, а также Габриэль Виларди, отличившийся дублем.

Единственная шайба гостей на счету Джейкоба Чикрана. Российский форвард и капитан Александр Овечкин сделал голевой пас.

«Виннипег» с 31 очком вышел на 11 место Запада. «Вашингтон» с 40 очками идёт третьим в таблице Востока.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

