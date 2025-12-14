«Вашингтон» со счётом 1:5 проиграл «Виннипегу». У Овечкина — результативный пас
Поделиться
В Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева выиграли встречу со счётом 5:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13 2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43 3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39 4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp) 5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55 5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)
В составе победителей заброшенный шайбы в свой актив в сегодняшнем матче записали Логан Стэнли, Морган Бэррон, Алекс Иафалло, а также Габриэль Виларди, отличившийся дублем.
Единственная шайба гостей на счету Джейкоба Чикрана. Российский форвард и капитан Александр Овечкин сделал голевой пас.
«Виннипег» с 31 очком вышел на 11 место Запада. «Вашингтон» с 40 очками идёт третьим в таблице Востока.
Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.
Комментарии
- 14 декабря 2025
-
07:04
-
06:58
-
06:45
-
06:28
-
06:23
-
06:18
-
06:15
-
06:07
-
06:07
-
05:55
-
05:54
-
05:50
-
05:43
-
05:42
-
05:42
-
05:02
-
04:53
-
04:38
-
04:21
-
04:17
-
04:00
-
03:41
-
03:29
-
02:54
-
02:49
-
01:51
-
00:50
- 13 декабря 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:32
-
23:20
-
23:08
-
22:48
-
22:28
-
22:08