Экс-игрок «Эдмонтона» забил в свои ворота в матче с «Ойлерз». Гол записали на Макдэвида

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Аренаы» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Василий Подколзин (2), канадский форвард Коннор Макдэвид (2), Дарнелл Нурс и Зак Хайман. Одна из шайб Макдэвида в этом матче получилась предельно курьёзной.

При счёте 2:1 в пользу «Торонто» Макдэвид пошёл в проход, в завершении которого канадский форвард гостей прострелил на пятак, где шайба не встретила никого из партнёров, зато по ней сыграл защитник хозяев Трой Стечер. Канадский хоккеист решил выкинуть шайбу с пятака, но сыграл неудачно и отправил её точно в свои ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что нынешний сезон Стечер начинал в стане «Эдмонтона». На протяжении 2,5 последних лет Трой был одноклубником Макдэвида по «Ойлерз».