Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Экс-игрок «Эдмонтона» забил в свои ворота в матче с «Ойлерз». Гол записали на Макдэвида

Экс-игрок «Эдмонтона» забил в свои ворота в матче с «Ойлерз». Гол записали на Макдэвида
Коннор Макдэвид
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Аренаы» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
3 : 6
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Макдэвид (Бушар) – 03:25     1:1 Коуэн (Лотон, Лоренц) – 16:03     2:1 Экман-Ларссон (Нис, Доми) – 24:54     2:2 Макдэвид – 30:29     2:3 Нурс (Драйзайтль, Макдэвид) – 39:29     2:4 Подколзин (Драйзайтль, Регула) – 41:21     2:5 Подколзин (Драйзайтль, Савуа) – 41:55     2:6 Хайман (Ньюджент-Хопкинс) – 49:28     3:6 Лоренц (Маккейб, Стечер) – 59:12    

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Василий Подколзин (2), канадский форвард Коннор Макдэвид (2), Дарнелл Нурс и Зак Хайман. Одна из шайб Макдэвида в этом матче получилась предельно курьёзной.

При счёте 2:1 в пользу «Торонто» Макдэвид пошёл в проход, в завершении которого канадский форвард гостей прострелил на пятак, где шайба не встретила никого из партнёров, зато по ней сыграл защитник хозяев Трой Стечер. Канадский хоккеист решил выкинуть шайбу с пятака, но сыграл неудачно и отправил её точно в свои ворота.

Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P. Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ.

Примечательно, что нынешний сезон Стечер начинал в стане «Эдмонтона». На протяжении 2,5 последних лет Трой был одноклубником Макдэвида по «Ойлерз».

Материалы по теме
«Чёрт побери, Стечер подложил России свинью». В Канаде в восторге от выхода в полуфинал ЧМ
«Чёрт побери, Стечер подложил России свинью». В Канаде в восторге от выхода в полуфинал ЧМ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android