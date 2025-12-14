Скидки
Овечкин обошёл Ягра, выйдя на 10-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативным пасом в матче с «Виннипег Джекетс» (1:5) и отметился очередным достижением.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13     2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43     3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39     4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp)     5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55     5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)    

Данная результативная передача была сделала россиянином в большинстве. Своей результативной передачей при голе Чикрана Овечкин (328 голов, 283 передачи — 611 очков) обошёл Яромира Ягра (610) и вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству очков, набранных в большинстве.

Напомним, «Вашингтон» с 40 очками идёт третьим в таблице Востока. У Овечкина в текущем сезоне регулярки 14 голов и 17 ассистов в 32 матчах.

Сыновья Овечкина посетили раздевалку «Вашингтона»

«Вашингтон» со счётом 1:5 проиграл «Виннипегу». У Овечкина — результативный пас
