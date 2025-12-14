Овечкин обошёл Ягра, выйдя на 10-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативным пасом в матче с «Виннипег Джекетс» (1:5) и отметился очередным достижением.

Данная результативная передача была сделала россиянином в большинстве. Своей результативной передачей при голе Чикрана Овечкин (328 голов, 283 передачи — 611 очков) обошёл Яромира Ягра (610) и вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству очков, набранных в большинстве.

Напомним, «Вашингтон» с 40 очками идёт третьим в таблице Востока. У Овечкина в текущем сезоне регулярки 14 голов и 17 ассистов в 32 матчах.

