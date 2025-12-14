Овечкин обошёл Ягра, выйдя на 10-е место в истории НХЛ по очкам в большинстве
Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативным пасом в матче с «Виннипег Джекетс» (1:5) и отметился очередным достижением.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13 2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43 3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39 4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp) 5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55 5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)
Данная результативная передача была сделала россиянином в большинстве. Своей результативной передачей при голе Чикрана Овечкин (328 голов, 283 передачи — 611 очков) обошёл Яромира Ягра (610) и вышел на 10-е место в истории НХЛ по количеству очков, набранных в большинстве.
Напомним, «Вашингтон» с 40 очками идёт третьим в таблице Востока. У Овечкина в текущем сезоне регулярки 14 голов и 17 ассистов в 32 матчах.
