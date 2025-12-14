Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Шестёркин стал восьмым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 300 матчей в лиге

Шестёркин стал восьмым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 300 матчей в лиге
Игорь Шестёркин
Комментарии

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Судзуки, Кофилд) – 12:41     0:2 Джекай (Каррье, Тексье) – 14:10     0:3 Эванс (Хатсон, Велено) – 16:18     1:3 Лаба (Кайлли, Шири) – 18:49 (pp)     2:3 Панарин – 19:08     2:4 Андерсон (Хатсон, Судзуки) – 23:17     3:4 Кайлли (Робертсон, Лаба) – 27:22     4:4 Миллер (Робертсон, Шири) – 27:58     5:4 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 62:56 (pp)    

Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Игорь Шестёркин. Российский вратарь отразил 13 бросков из 17, записав в актив победу в своём 300-м матче за карьеру в НХЛ. Шестёркин стал восьмым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 300 матчей в североамериканской лиге.

Национальный рекорд здесь принадлежит Николаю Хабибулину (799). В скором времени его обгонит голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (776), топ-3 замыкает Евгений Набоков (697). В пятёрку лучших также входят Семён Варламов (621) и Андрей Василевский (559). Выше Шестёркина пока идут Илья Брызгалов (465) и Александр Георгиев (303).

Материалы по теме
Шестёркин вернулся на пик и пошёл за «Везиной»? Россиянин грандиозно начал новый сезон НХЛ
Видео
Шестёркин вернулся на пик и пошёл за «Везиной»? Россиянин грандиозно начал новый сезон НХЛ
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android