Шестёркин стал восьмым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 300 матчей в лиге

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Монреаль Канадиенс». Встреча прошла на льду «Мэдисон Сквер Гарден» (Нью-Йорк, США) и закончилась победой хозяев со счётом 5:4.
Ворота «Рейнджерс» в этом матче защищал Игорь Шестёркин. Российский вратарь отразил 13 бросков из 17, записав в актив победу в своём 300-м матче за карьеру в НХЛ. Шестёркин стал восьмым российским голкипером в истории НХЛ, сыгравшим 300 матчей в североамериканской лиге.
Национальный рекорд здесь принадлежит Николаю Хабибулину (799). В скором времени его обгонит голкипер «Флориды Пантерз» Сергей Бобровский (776), топ-3 замыкает Евгений Набоков (697). В пятёрку лучших также входят Семён Варламов (621) и Андрей Василевский (559). Выше Шестёркина пока идут Илья Брызгалов (465) и Александр Георгиев (303).
