Александр Овечкин вышел на чистое 51-е место по ассистам за карьеру в НХЛ

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился результативным пасом в матче с «Виннипег Джекетс» и отметился очередным достижением.

Этот ассист стал для Овечкина 743-м за карьеру в Национальной хоккейной лиги. По количеству результативных передач российский капитан столичного клуба вышел на чистое 51-е место в НХЛ, обойдя Дэниса Потвена, на счету которого 742 паса.

Напомним, «Вашингтон» с 40 очками идёт третьим в таблице Востока. У Овечкина в текущем сезоне регулярки 14 голов и 17 ассистов в 32 матчах.

«Вашингтон» проиграл сегодняшний матч со счётом 1:5.

