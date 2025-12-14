Нино Нидеррайтер установил уникальное достижение для швейцарских игроков в НХЛ

В Виннипеге на стадионе «Канада Лайф-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Виннипег Джетс» принимал «Вашингтон Кэпиталз». Хозяева выиграли встречу со счётом 5:1.

В этом матче принял участие нападающий «Джетс» Нино Нидеррайтер. 33-летний форвард сегодня установил уникальное достижение для швейцарских игроков в НХЛ, став первым игроком в истории этой страны, добравшимся до отметки в 1000 матчей в регулярных чемпионатах североамериканской лиги.

Впрочем, примечательно, что уже в нынешнем сезоне совсем скоро к нему должен присоединиться его соотечественник защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози (981).