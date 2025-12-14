Сидни Кросби — в двух очках от исторического рекорда Лемье в «Питтсбурге»

Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и результативным пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 ОТ) и близок к очередному рекорду.

Кросби набрал 1 720-е и 1 721-е очки в карьере и приблизился на расстояние двух очков к клубному рекорду Марио Лемьё (1 723). Два следующих набранных им очка позволят ему сравняться с Лемье, а третье — сделает его самым результативным игроком в истории клуба.

Напомним, в текущем сезоне на счету легендарного канадца 19 голов и 15 ассистов в 30 матчах регулярного сезона.

