Сидни Кросби — в двух очках от исторического рекорда Лемье в «Питтсбурге»
Канадский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби отметился голом и результативным пасом в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Сан-Хосе Шаркс» (5:6 ОТ) и близок к очередному рекорду.
НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Дикинсон, Веннберг) – 10:27 1:1 Кросби – 12:41 (pp) 2:1 Макгроарти (Киндел, Летанг) – 20:19 3:1 Хейз (Аччари, Дьюар) – 29:42 4:1 Раст (Кросби, Манта) – 39:53 (pp) 5:1 Манта (Раст, Карлссон) – 45:25 (pp) 5:2 Клингберг (Тоффоли, Эклунд) – 47:33 (pp) 5:3 Эклунд (Веннберг, Годетт) – 54:19 5:4 Селебрини (Тоффоли, Граф) – 57:33 5:5 Тоффоли (Веннберг, Селебрини) – 58:22 5:6 Клингберг (Селебрини, Граф) – 62:57
Кросби набрал 1 720-е и 1 721-е очки в карьере и приблизился на расстояние двух очков к клубному рекорду Марио Лемьё (1 723). Два следующих набранных им очка позволят ему сравняться с Лемье, а третье — сделает его самым результативным игроком в истории клуба.
Напомним, в текущем сезоне на счету легендарного канадца 19 голов и 15 ассистов в 30 матчах регулярного сезона.
Лемье поздравил Кросби, Малкина, Летанга с 20-м сезоном
