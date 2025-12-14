Макдэвид вышел на чистое второе место в истории «Эдмонтона» по необычному показателю

В ночь с 13 на 14 декабря завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Торонто Мэйпл Лифс» принимал «Эдмонтон Ойлерз». Встреча прошла на льду «Скоушабэнк-Аренаы» (Торонто, Канада) и закончилась победой гостей со счётом 6:3.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились российский нападающий Василий Подколзин (2), канадский форвард Коннор Макдэвид (2), Дарнелл Нурс и Зак Хайман.

Капитан «Эдмонтона» Макдэвид открыл счёт на четвёртой минуте матча, благодаря чему вышел на чистое второе место в клубной истории по необычному показателю. Проводящий всю карьеру в НХЛ в стане «нефтяников» канадский форвард в 62-й раз за карьеру в НХЛ открыл счёт в матче, опередив по этому показателю Райана Смита (61).

Клубный рекорд по первым голам в матче за «Эдмонтон» принадлежит немецкому форварду Леону Драйзайтлю (68).