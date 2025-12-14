Шат-аут Бобровского и дубль Маршана помог «Флориде» уверенно обыграть «Даллас»

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Флориду Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Антон Лунделль, Сэм Беннетт, а также ставший автором дубля Брэд Маршан. Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут. На его счету 15 отражённых бросков из 15.

«Даллас» остался вторым на Западе с 47 очками. «Флорида» после этой победы вышла на 12-е место Востока, в активе клуба 34 балла. В следующем матче «Даллас» примет «Лос-Анджелес», а «Флорида» отправится в гости к «Тампе».