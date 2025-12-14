Шат-аут Бобровского и дубль Маршана помог «Флориде» уверенно обыграть «Даллас»
В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Флориду Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Луостаринен, Райнхарт) – 20:19 0:2 Беннетт (Вераге, Маршан) – 25:45 0:3 Маршан (Райнхарт, Джонс) – 39:45 (pp) 0:4 Маршан (Лунделль) – 57:12
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Антон Лунделль, Сэм Беннетт, а также ставший автором дубля Брэд Маршан. Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут. На его счету 15 отражённых бросков из 15.
«Даллас» остался вторым на Западе с 47 очками. «Флорида» после этой победы вышла на 12-е место Востока, в активе клуба 34 балла. В следующем матче «Даллас» примет «Лос-Анджелес», а «Флорида» отправится в гости к «Тампе».
