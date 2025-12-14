Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Бобровский вышел на шестое место в истории НХЛ по матчам «на ноль» среди европейцев

Бобровский вышел на шестое место в истории НХЛ по матчам «на ноль» среди европейцев
Сергей Бобровский
Комментарии

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Флориду Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Луостаринен, Райнхарт) – 20:19     0:2 Беннетт (Вераге, Маршан) – 25:45     0:3 Маршан (Райнхарт, Джонс) – 39:45 (pp)     0:4 Маршан (Лунделль) – 57:12    

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Антон Лунделль, Сэм Беннетт, а также ставший автором дубля Брэд Маршан. Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут. На его счету 15 отражённых бросков из 15.

Сегодня 37-летний Бобровский оформил 52-й шат-аут за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему вышел на шестое место среди европейских вратарей. Сергей превзошёл результат чеха Томаша Вокоуна (51) и догнал финна Туукку Раска (52).

Выше идут Доминик Гашек (Чехия, 81), Хенрик Лундквист (Швеция, 64), Пекка Ринне (Финляндия, 60), Евгений Набоков (Россия, 59) и Ярослав Галак (Словакия, 53).

Материалы по теме
Действующий чемпион НХЛ идёт вне зоны плей-офф. Стоит ли беспокоиться за «Флориду»?
Действующий чемпион НХЛ идёт вне зоны плей-офф. Стоит ли беспокоиться за «Флориду»?
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android