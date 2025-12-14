Бобровский вышел на шестое место в истории НХЛ по матчам «на ноль» среди европейцев

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Флориду Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.

В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Антон Лунделль, Сэм Беннетт, а также ставший автором дубля Брэд Маршан. Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут. На его счету 15 отражённых бросков из 15.

Сегодня 37-летний Бобровский оформил 52-й шат-аут за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему вышел на шестое место среди европейских вратарей. Сергей превзошёл результат чеха Томаша Вокоуна (51) и догнал финна Туукку Раска (52).

Выше идут Доминик Гашек (Чехия, 81), Хенрик Лундквист (Швеция, 64), Пекка Ринне (Финляндия, 60), Евгений Набоков (Россия, 59) и Ярослав Галак (Словакия, 53).