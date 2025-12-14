Бобровский вышел на шестое место в истории НХЛ по матчам «на ноль» среди европейцев

В Далласе на стадионе «Американ Эйрлайнс-центр» проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Даллас Старз» принимал «Флориду Пантерз». Гости выиграли встречу со счётом 4:0.
В составе победителей заброшенные шайбы в свой актив записали Антон Лунделль, Сэм Беннетт, а также ставший автором дубля Брэд Маршан. Российский голкипер Сергей Бобровский оформил шат-аут. На его счету 15 отражённых бросков из 15.
Сегодня 37-летний Бобровский оформил 52-й шат-аут за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему вышел на шестое место среди европейских вратарей. Сергей превзошёл результат чеха Томаша Вокоуна (51) и догнал финна Туукку Раска (52).
Выше идут Доминик Гашек (Чехия, 81), Хенрик Лундквист (Швеция, 64), Пекка Ринне (Финляндия, 60), Евгений Набоков (Россия, 59) и Ярослав Галак (Словакия, 53).
- 14 декабря 2025
-
08:14
-
07:10
-
07:04
-
06:58
-
06:45
-
06:28
-
06:23
-
06:18
-
06:15
-
06:07
-
06:07
-
05:55
-
05:54
-
05:50
-
05:43
-
05:42
-
05:42
-
05:02
-
04:53
-
04:38
-
04:21
-
04:17
-
04:00
-
03:41
-
03:29
-
02:54
-
02:49
-
01:51
-
00:50
- 13 декабря 2025
-
23:52
-
23:44
-
23:32
-
23:20
-
23:08
-
22:48