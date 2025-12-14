Защитник «Сан-Хосе» Мухамадуллин получил травму в матче с «Торонто»

Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ), сообщает San Jose Hockey Now. Эта игра стала для хоккеиста первой после четырёх подряд матчей, в которых он оставался вне состава по тренерскому решению.

«Вероятно, он разочарован. Но, повторюсь, мы считаем, что это совсем краткосрочная проблема. Мы уверены, что он будет готов уже к следующей неделе», – приводит слова главного тренера «Сан-Хосе» Райана Варсофски San Jose Hockey Now.

В текущем сезоне 23-летний Мухамадуллин набрал 5 (1+4) очков в 15 матчах при полезности «+3».