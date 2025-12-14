Защитник «Сан-Хосе» Мухамадуллин получил травму в матче с «Торонто»
Российский защитник «Сан-Хосе Шаркс» Шакир Мухамадуллин получил травму верхней части тела в матче регулярного чемпионата с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:2 ОТ), сообщает San Jose Hockey Now. Эта игра стала для хоккеиста первой после четырёх подряд матчей, в которых он оставался вне состава по тренерскому решению.
НХЛ — регулярный чемпионат
12 декабря 2025, пятница. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
2 : 3
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 Джошуа (Маккейб, Нюландер) – 14:33 2:0 Мэттьюс (Нюландер, Райлли) – 34:32 (pp) 2:1 Орлов (Клингберг, Веннберг) – 35:31 2:2 Клингберг (Селебрини, Годетт) – 58:35 2:3 Веннберг (Эклунд) – 62:49
«Вероятно, он разочарован. Но, повторюсь, мы считаем, что это совсем краткосрочная проблема. Мы уверены, что он будет готов уже к следующей неделе», – приводит слова главного тренера «Сан-Хосе» Райана Варсофски San Jose Hockey Now.
В текущем сезоне 23-летний Мухамадуллин набрал 5 (1+4) очков в 15 матчах при полезности «+3».
