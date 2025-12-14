Расписание матчей МХЛ на 14 декабря 2025 года

Сегодня, 14 декабря, пройдут шесть матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание матчей МХЛ на 14 декабря 2025 года (время московское):

09:00. «Сахалинские Акулы» – Академия СКА;

10:00. «Тайфун» – МХК «Динамо-Карелия»;

13:00. «Реактор» – «Сибирские Снайперы»;

13:00. МХК «Спартак» – МХК «Динамо» М;

13:00. «Красная Армия» – Академия Михайлова;

17:00. «Динамо-Шинник» – «Крылья Советов».

«Золотой» дивизион Западной конференции возглавляет «Локо» с 51 очком после 29 игр. Первое место в «Золотом» дивизионе Восточной конференции занимает «Ирбис», набравший 49 очков после 32 матчей.

В текущем сезоне возросло количество игр каждой команды в регулярном чемпионате. Это стало возможно благодаря проведению матчей между соперниками обеих конференций. Регулярный чемпионат МХЛ завершится 22 марта.