Расписание матчей ВХЛ на 14 декабря 2025 года

Сегодня, 14 декабря, пройдут пять матчей OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.

Расписание матчей ВХЛ на 14 декабря 2025 года (время — московское):

11:00. «Магнитка» – «Челмет»;

11:00. «Южный Урал» – «Горняк-УГМК»;

13:00. ХК «Тамбов» – «Барс»;

13:00. «Буран» – «Челны»;

13:00. «Ростов» – ЦСК ВВС.

На данный момент сводную таблицу ВХЛ возглавляет новокузнецкий «Металлург», набравший 55 очков в 33 матчах. Второе место занимает «Югра» с 54 очками после 34 встреч. Тройку замыкает «Нефтяник» (49 очков в 34 матчах).

В регулярном чемпионате команды проведут по одному матчу дома и по одному в гостях со всеми командами лиги: всего по 62 матча. Регулярный чемпионат завершится 18 марта 2026 года.