«Калгари» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в овертайме, Кузнецов очков не набрал

В ночь на 14 декабря в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

В основное время в составе «Кингз» отличился Адриан Кемпе, а за «Калгари» единственный гол забил Блейк Коулман. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал Морган Фрост.

Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится с «Даллас Старз» в гостях в ночь на 16 декабря, а «Калгари» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в ночь на 17 декабря.