Главная Хоккей Новости

Лос-Анджелес Кингз — Калгари Флэймз, результат матча 14 декабря 2025 года, счет 1:2 ОТ, НХЛ 2025/2026

«Калгари» одержал победу над «Лос-Анджелесом» в овертайме, Кузнецов очков не набрал
Комментарии

В ночь на 14 декабря в Лос-Анджелесе (США) на стадионе «Крипто.ком-Арена» завершился матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Калгари Флэймз». Победу в овертайме одержали гости со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
1 : 2
ОТ
Калгари Флэймз
Калгари
1:0 Кемпе (Лаферрье, Эдмундсон) – 11:10     1:1 Коулман – 26:41 (sh)     1:2 Фрост (Юбердо) – 61:06    

В основное время в составе «Кингз» отличился Адриан Кемпе, а за «Калгари» единственный гол забил Блейк Коулман. Победную шайбу в овертайме на свой счёт записал Морган Фрост.

Российский защитник «Флэймз» Ян Кузнецов результативными действиями не отметился.

В следующем матче «Лос-Анджелес» встретится с «Даллас Старз» в гостях в ночь на 16 декабря, а «Калгари» сыграет с «Сан-Хосе Шаркс» на выезде в ночь на 17 декабря.

В НХЛ снова забивает Кузнецов! Как россиянин стал одним из лидеров обороны «Калгари»?
