Кубок Первого канала по хоккею 2025: расписание на 14 декабря 2025 года

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 14 декабря, состоится один матч между сборными «Россия 25» и Казахстана. Матч состоится на «Сибирь-Арене». «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Расписание Кубка Первого канала на 14 декабря (время московское):

14:00. «Россия 25» — Казахстан.

В субботу, 13 декабря, российская команда одержала победу над сборной Беларуси со счётом 3:1, а днём ранее Казахстан потерпел поражение от белорусской команды со счётом 1:4.

Отметим, что после этого матча состоится церемония закрытия турнира.