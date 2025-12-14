Скидки
Хоккей

Результаты матчей НХЛ на 14 декабря 2025 года

В ночь на 14 декабря прошли очередные матчи регулярного сезона-2025/2026 Национальной хоккейной лиги. Было сыграно девять встреч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей НХЛ на 14 декабря 2025 года:

«Виннипег Джетс» – «Вашингтон Кэпиталз» — 5:1;
«Коламбус Блю Джекетс» – «Вегас Голден Найтс» — 2:3;
«Филадельфия Флайерз» – «Каролина Харрикейнз» — 3:4 Б;
«Торонто Мэйпл Лифс» – «Эдмонтон Ойлерз» — 3:6;
«Нью-Йорк Рейнджерс» – «Монреаль Канадиенс» — 5:4 ОТ;
«Чикаго Блэкхоукс» – «Детройт Ред Уингз» — 0:4;
«Даллас Старз» – «Флорида Пантерз» — 0:4;
«Колорадо Эвеланш» – «Нэшвилл Предаторз» — 4:2;
«Лос-Анджелес Кингз» – «Калгари Флэймз» — 1:2 ОТ.

Календарь НХЛ сезона-2025/2026
Турнирная таблица НХЛ сезона-2025/2026
