«Россия 25» — Казахстан: во сколько начало матча КПК, где смотреть прямую трансляцию

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 14 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Казахстана. Матч состоится на «Сибирь-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи. Матч в прямом эфире покажет Первый канал.

14 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК Россия 25 Казахстан

До этого хозяева Кубка Первого канала — 2025 поучаствовали в турнире 3х3, где заняли первую строчку, обыграв белорусов (6:2) и соперников из Казахстана (4:1). В субботу, 13 декабря, российская команда одержала победу над сборной Беларуси со счётом 3:1, а днём ранее Казахстан потерпел поражение от белорусской команды со счётом 1:4.

Отметим, что после этого матча состоится церемония закрытия турнира.