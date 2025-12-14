Скидки
Хоккей

Генменеджер «Миннесоты» Герин: Хьюз особенный игрок, и он будет счастлив в клубе

Комментарии

Генеральный менеджер «Миннесоты Уайлд» Билл Герин заявил, что защитник Куинн Хьюз будет счастлив в клубе после обмена из «Ванкувер Кэнакс».

«Думаю, весь хоккейный мир достаточно хорошо знает, кто такой Хьюз и что он из себя представляет. Как я уже говорил, это особенный игрок, и такие возможности выпадают не так часто. Мы чувствуем, что это удачный ход. И мне действительно нравится, как сложилась эта сделка, потому что, на мой взгляд, мы получили именно то, что искали, и «Ванкувер» тоже получил своё. Они приобрели трёх очень хороших молодых игроков, которые помогут строить команду, а мы – франчайз-защитника.

Я люблю Миннесоту. Наши игроки любят Миннесоту. Это отличное место для хоккея. Но неважно, хорошая ли у тебя погода или налоги, хоккей должен быть хорошим. Ты можешь жить под солнцем, в прекрасных местах или зарабатывать чуть больше денег, но, если уровень хоккея низок, счастлив ты не будешь. Вот что действительно важно. Если хоккей хороший и тебе нравится твоя работа, ты будешь счастлив. И я думаю, что Куинн здесь будет очень счастлив», – приводит слова Герина Sportsnet.

