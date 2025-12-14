Селебрини сделал 30 ассистов за сезон в 33 играх и повторил достижение Айзермана

Нападающий «Сан-Хосе Шаркс» Маклин Селебрини отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (6:5 ОТ). Таким образом, форвард сделал 30 ассистов в 33 играх в текущем сезоне.

Как сообщает пресс-служба лиги, ранее в истории НХЛ только четыре игрока в возрасте до 20 лет достигли отметки 30 передач за сезон быстрее, чем Селебрини. Это были Уэйн Гретцки (1979/1980 – 29 игр, 1980/1981 – 25 игр, «Эдмонтон Ойлерз»), Сидни Кросби (2006/2007 – 27 игр, «Питтсбург»), Марио Лемье (1984/1985 – 28 игр, «Питтсбург») и Рон Фрэнсис (1982/1983 – 30 игр, «Хартфорд Уэйлерс»).

Маклин повторил достижение Стива Айзермана (1984/1985 – 33 игры, «Детройт Ред Уингз»).

В 33 играх в текущем сезоне у 19-летнего канадца стало 47 (16+31) очков в 33 играх при полезности «+11».