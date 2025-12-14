Скидки
«У него планы всегда меняются». Алексей Ковалёв — о возможном возвращении Панарина в КХЛ

Комментарии

Тренер сборной «Россия 25» Алексей Ковалёв заявил, что не верит в возвращение нападающего «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина в КХЛ по окончании текущего сезона. У 34-летнего форварда идёт последний год контракта с клубом.

– Как вам кажется, продолжит ли Артемий Панарин, с которым вы хорошо знакомы, карьеру в НХЛ, учитывая окончание его контракта в следующем году?
– Зная его, у него планы всегда меняются. Он может сказать, что это его последний сезон и затем он вернётся. А потом он ещё поиграет год или два.

Ты не можешь знать его планы, это может зависеть от семейных обстоятельств. Могут быть какие-то ещё варианты. Но мне мало верится, что после этого сезона он закончит в НХЛ и вернётся в Россию. Думаю, он там ещё поиграет, – приводит слова Ковалёва ТАСС.

В текущем сезоне Панарин провёл 32 матча, в которых набрал 32 (10+22) очка.

