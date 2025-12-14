«Россия 25» — Казахстан: онлайн-трансляция матча КПК начнётся в 14:00 мск

Скидки
Россия 25 — Казахстан: онлайн-трансляция матча Кубка Первого канала по хоккею 2025 начнется в 14:00 по МСК

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 14 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Казахстана. Матч состоится на «Сибирь-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

14 декабря 2025, воскресенье. 14:00 МСК
Россия 25
Не начался
Казахстан
До этого хозяева Кубка Первого канала — 2025 поучаствовали в турнире 3х3, где заняли первую строчку, обыграв белорусов (6:2) и соперников из Казахстана (4:1). В субботу, 13 декабря, российская команда одержала победу над сборной Беларуси со счётом 3:1, а днём ранее Казахстан потерпел поражение от белорусской команды со счётом 1:4.

Отметим, что после этого матча состоится церемония закрытия турнира.

Календарь Кубка Первого канала
Таблица Кубка Первого канала
