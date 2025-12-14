Ничушкин вышел на 35-е место по голам в НХЛ среди россиян, опередив Радулова
Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Этот гол стал восьмым для форварда в текущем сезоне и 145-м в его карьере в НХЛ.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Маккиннон (Бёрнс) – 01:26 2:0 Друри (Макар, Жирар) – 11:47 2:1 Маршессо (О'Райлли, Форсберг) – 12:37 (pp) 3:1 Олофссон (Жирар, Малински) – 29:57 4:1 Ничушкин (Маккиннон) – 56:26 4:2 Джост (Свечков) – 58:57
Таким образом, Ничушкин занял 35-е место в списке российских игроков НХЛ по количеству заброшенных шайб, опередив Александра Радулова, на счету которого 144 гола. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди россиян — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (911).
«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 53 очками после 32 матчей.
