Ничушкин вышел на 35-е место по голам в НХЛ среди россиян, опередив Радулова

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Этот гол стал восьмым для форварда в текущем сезоне и 145-м в его карьере в НХЛ.

Таким образом, Ничушкин занял 35-е место в списке российских игроков НХЛ по количеству заброшенных шайб, опередив Александра Радулова, на счету которого 144 гола. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди россиян — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (911).

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 53 очками после 32 матчей.