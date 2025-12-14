Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Ничушкин вышел на 35-е место по голам в НХЛ среди россиян, опередив Радулова

Ничушкин вышел на 35-е место по голам в НХЛ среди россиян, опередив Радулова
Комментарии

Российский нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) с «Нэшвилл Предаторз» (4:2). Этот гол стал восьмым для форварда в текущем сезоне и 145-м в его карьере в НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 05:00 МСК
Колорадо Эвеланш
Денвер
Окончен
4 : 2
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
1:0 Маккиннон (Бёрнс) – 01:26     2:0 Друри (Макар, Жирар) – 11:47     2:1 Маршессо (О'Райлли, Форсберг) – 12:37 (pp)     3:1 Олофссон (Жирар, Малински) – 29:57     4:1 Ничушкин (Маккиннон) – 56:26     4:2 Джост (Свечков) – 58:57    

Таким образом, Ничушкин занял 35-е место в списке российских игроков НХЛ по количеству заброшенных шайб, опередив Александра Радулова, на счету которого 144 гола. Лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов НХЛ среди россиян — капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин (911).

«Колорадо» возглавляет турнирную таблицу Западной конференции с 53 очками после 32 матчей.

Материалы по теме
Форвард Натан Маккиннон стал лучшим снайпером в истории «Колорадо»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android