«Сан-Хосе» впервые в своей истории победил, отыграв четыре шайбы в третьем периоде

Комментарии

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (6:5 ОТ), ликвидировав разницу в четыре шайбы в третьем периоде. К 48-й минуте счёт был 5:1 в пользу «пингвинов». Как сообщает пресс-служба НХЛ, такой победный камбэк стал первым в истории «акул», выступающих в лиге с сезона-1991/1992.

НХЛ — регулярный чемпионат
13 декабря 2025, суббота. 23:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
5 : 6
ОТ
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 Тоффоли (Дикинсон, Веннберг) – 10:27     1:1 Кросби – 12:41 (pp)     2:1 Макгроарти (Киндел, Летанг) – 20:19     3:1 Хейз (Аччари, Дьюар) – 29:42     4:1 Раст (Кросби, Манта) – 39:53 (pp)     5:1 Манта (Раст, Карлссон) – 45:25 (pp)     5:2 Клингберг (Тоффоли, Эклунд) – 47:33 (pp)     5:3 Эклунд (Веннберг, Годетт) – 54:19     5:4 Селебрини (Тоффоли, Граф) – 57:33     5:5 Тоффоли (Веннберг, Селебрини) – 58:22     5:6 Клингберг (Селебрини, Граф) – 62:57    

В целом в лиге предыдущий такой камбэк произошёл 2 апреля 2022 года, когда «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (7:6 ОТ после 2:6 по итогам двух периодов).

На данный момент «Сан-Хосе» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками после 33 матчей.

