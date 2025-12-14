«Сан-Хосе» впервые в своей истории победил, отыграв четыре шайбы в третьем периоде

«Сан-Хосе Шаркс» обыграл «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (6:5 ОТ), ликвидировав разницу в четыре шайбы в третьем периоде. К 48-й минуте счёт был 5:1 в пользу «пингвинов». Как сообщает пресс-служба НХЛ, такой победный камбэк стал первым в истории «акул», выступающих в лиге с сезона-1991/1992.

В целом в лиге предыдущий такой камбэк произошёл 2 апреля 2022 года, когда «Флорида Пантерз» одержала победу над «Нью-Джерси Дэвилз» (7:6 ОТ после 2:6 по итогам двух периодов).

На данный момент «Сан-Хосе» занимает восьмое место в турнирной таблице Западной конференции с 35 очками после 33 матчей.