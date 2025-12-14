Скидки
Коннор Макдэвид был признан второй звездой игрового дня в НХЛ

Канадский нападающий и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид был признан второй звездой игрового дня в НХЛ, сообщает пресс-служба лиги. Форвард забросил две шайбы и сделал одну передачу в матче с «Торонто Мэйпл Лифс» (6:3).

Первой звездой назван защитник «Сан-Хосе Шаркс» Йон Клингберг, который оформил дубль в матче с «Питтсбург Пингвинз» и помог своей команде одержать победу в овертайме со счётом 6:5.

Третьей звездой стал голкипер «Виннипег Джетс» Коннор Хеллебайк, который совершил 24 сейва в победной игре с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1).

Российские хоккеисты в тройку главных звёзд дня не попали.

