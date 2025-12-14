«Нам очень повезло, что он у нас есть». Форвард «Флориды» Маршан — о Бобровском
Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан высказался об игре российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:0). Вратарь оформил в этой игре шат-аут. На его счету 15 отражённых бросков из 15.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 04:00 МСК
Даллас Старз
Даллас
Окончен
0 : 4
Флорида Пантерз
Санрайз
0:1 Лунделль (Луостаринен, Райнхарт) – 20:19 0:2 Беннетт (Вераге, Маршан) – 25:45 0:3 Маршан (Райнхарт, Джонс) – 39:45 (pp) 0:4 Маршан (Лунделль) – 57:12
«Он лучший вратарь в лиге. Он выкладывается на полную каждый вечер, и нам очень повезло, что он у нас есть», — приводит слова Маршана пресс-служба «Флориды».
37-летний Бобровский оформил 52-й шат-аут за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему вышел на шестое место среди европейских вратарей. Сергей превзошёл результат чеха Томаша Вокоуна (51) и догнал финна Туукку Раска (52).
