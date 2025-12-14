«Нам очень повезло, что он у нас есть». Форвард «Флориды» Маршан — о Бобровском

Нападающий «Флориды Пантерз» Брэд Маршан высказался об игре российского голкипера «пантер» Сергея Бобровского в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Даллас Старз» (4:0). Вратарь оформил в этой игре шат-аут. На его счету 15 отражённых бросков из 15.

«Он лучший вратарь в лиге. Он выкладывается на полную каждый вечер, и нам очень повезло, что он у нас есть», — приводит слова Маршана пресс-служба «Флориды».

37-летний Бобровский оформил 52-й шат-аут за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ, благодаря чему вышел на шестое место среди европейских вратарей. Сергей превзошёл результат чеха Томаша Вокоуна (51) и догнал финна Туукку Раска (52).