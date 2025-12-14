Скидки
Хоккей

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Амиром Гараевым

«Торпедо» подписало контракт с нападающим Амиром Гараевым
Хоккейный клуб «Торпедо» подписал двусторонний контракт с 24-летним нападающим Амиром Гараевым. Об этом сообщает пресс-служба нижегородской команды.

Форвард дебютировал в КХЛ в возрасте 19 лет и на протяжении пяти сезонов выступал за «Сочи». За это время он провёл 265 матчей, набрав 84 (35+49) очка, а также становился лучшим ассистентом команды.

Гараев вызывался в олимпийскую сборную России для участия в международных турнирах. В МХЛ входил в число лучших ассистентов лиги и дважды принимал участие в Кубке Вызова, а также защищал цвета юниорской сборной России.

На данный момент «Торпедо» находится на пятом месте в турнирной таблице Западной конференции с 45 очками после 35 матчей.

