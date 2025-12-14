Скидки
Главный тренер «Торонто» раскритиковал лидеров клуба после 3:6 от «Эдмонтона»

Главный тренер «Торонто Мэйпл Лифс» Крэйг Берюбе после поражения от «Эдмонтон Ойлерз» (3:6) раскритиковал лидеров своей команды.

«Наши лидеры должны гораздо лучше контролировать ситуацию, чем сейчас. На мой взгляд, всё дело в настрое, независимо от того, проигрываем мы или ведём в счёте, как это было в матче с «Сан-Хосе».

Нужно проявлять больше настойчивости и быть более прямолинейными в том, как мы хотим играть. Мы не делаем этого в третьем периоде уже две игры подряд.

Нюландер играл сегодня, но, очевидно, его уровень не был даже близок к 75%. Он болен. Он играл, но, знаете… я не думаю, что был смысл продолжать выпускать его на площадку», – приводит слова Берюбе Sportskeeda.

