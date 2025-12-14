«Надо отдать ему должное». Главный тренер «Флориды» — об игре Бобровского с «Далласом»

Главный тренер «Флориды Пантерз» Пол Морис прокомментировал победу над «Даллас Старз» (4:0) в матче регулярного чемпионата НХЛ и оценил игру российского голкипера «пантер» Сергея Боровского. Вратарь оформил в этой игре шат-аут. На его счету 15 отражённых бросков из 15.
«Мне очень понравилась наша игра. Мы все понимали, что происходит на льду, и ни у кого из нас не было другой задачи. Надо отдать должное Сергею, были отрезки, когда он почти ничего не видел, а ближе к концу [матча] было очень много опасных моментов, однако это не позволило сопернику набрать обороты», — приводит слова Мориса пресс-служба «Флориды».
В нынешнем сезоне 37-летний вратарь провёл 22 матча, в 13 из которых он одержал победу при надёжности 2,84 и 88,6% отражённых бросков.
