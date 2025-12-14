Макдэвид — о ледовой арене для ОИ-2026: хочется, чтобы качество льда было хорошим

Нападающий «Эдмонтон Ойлерз» и сборной Канады Коннор Макдэвид высказался о ситуации с ледовой ареной для матчей Олимпиады 2026 года в Италии. Ранее стало известно, что строительство стадиона «Санта Джулия» в Милане планируется завершить за три дня до начала женского олимпийского турнира.

Также сообщается, что размер площадки будет меньше, чем в НХЛ (59,7 на 25,6 метра против 60,9 на 25,9 метра). Макдэвид отметил, что не обеспокоен тем, что ледовая площадка на Олимпийских играх будет меньше.

«Мне всё равно. Это не имеет большого значения. Конечно, хочется, чтобы лёд был хорошим, чтобы качество льда было хорошим. Размер площадки не имеет значения», – приводит слова Макдэвида The Score.

Зимняя Олимпиада — 2026 пройдёт с 6 по 22 февраля в двух итальянских городах — Милане и Кортина д’Ампеццо. Программа мужского турнира стартует 11 февраля.