«Россия 25» — Казахстан: составы команд на матч Кубка Первого канала

В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 14 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Казахстана. Матч состоится на «Сибирь-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Состав сборной «Россия 25»:

Фото: ФХР

Состав сборной Казахстана

Вратарь: Пестов (Калмыков)

Диханбек – Михайлов, Ляпунов – Бойко – Старченко (К)

Гайтамиров – Хорошев, Буяльский – Данияр (А) – Муратов

Королев – Степаненко, Мусоров – Борисевич – Оспанов

Оразов – Никитин, Юлбарисов – Лихотников (А) – Колесников

В субботу, 13 декабря, российская команда одержала победу над сборной Беларуси со счётом 3:1, а днём ранее Казахстан потерпел поражение от белорусской команды со счётом 1:4.