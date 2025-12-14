Скидки
Россия 25 — Казахстан: составы команд на матч Кубка Первого канала 2025 года, 14 декабря

Россия 25» — Казахстан: составы команд на матч Кубка Первого канала
В Новосибирске с 11 по 14 декабря проходит международный хоккейный турнир на Кубок Первого канала. Сегодня, 14 декабря, в 14:00 мск встретятся сборные «Россия 25» и Казахстана. Матч состоится на «Сибирь-Арене». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
1-й период
4 : 0
Казахстан
1:0 Абросимов (Джиошвили, Елесин) – 12:06 (5x5)     2:0 Сурин (Иванов, Карпухин) – 12:52 (5x5)     3:0 Сурин (Сафонов, Соркин) – 13:59 (5x4)     4:0 Полтапов (Соркин, Абрамов) – 16:22 (5x5)    

Состав сборной «Россия 25»:

Фото: ФХР

Состав сборной Казахстана

Вратарь: Пестов (Калмыков)
Диханбек – Михайлов, Ляпунов – Бойко – Старченко (К)
Гайтамиров – Хорошев, Буяльский – Данияр (А) – Муратов
Королев – Степаненко, Мусоров – Борисевич – Оспанов
Оразов – Никитин, Юлбарисов – Лихотников (А) – Колесников

В субботу, 13 декабря, российская команда одержала победу над сборной Беларуси со счётом 3:1, а днём ранее Казахстан потерпел поражение от белорусской команды со счётом 1:4.

«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?
«Россия 25» выиграла главный матч Кубка Первого канала! Трофей будет у команды Ротенберга?
