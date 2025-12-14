«Я запаниковал». Форвард «Рейнджерс» Панарин — о своём буллите в матче с «Монреалем»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что запаниковал во время исполнения своего буллита в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ). Форвард реализовал штрафной бросок на 20-й минуте встречи.

«Честно говоря, я запаниковал (смеётся)», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.

В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провёл 33 матча, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего на его счету 785 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 903 (313+590) очка.

На данный момент «Рейнджерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 36 очками после 33 матчей.