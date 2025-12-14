«Я запаниковал». Форвард «Рейнджерс» Панарин — о своём буллите в матче с «Монреалем»
Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин признался, что запаниковал во время исполнения своего буллита в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Монреаль Канадиенс» (5:4 ОТ). Форвард реализовал штрафной бросок на 20-й минуте встречи.
НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
5 : 4
ОТ
Монреаль Канадиенс
Монреаль
0:1 Болдюк (Судзуки, Кофилд) – 12:41 0:2 Джекай (Каррье, Тексье) – 14:10 0:3 Эванс (Хатсон, Велено) – 16:18 1:3 Лаба (Кайлли, Шири) – 18:49 (pp) 2:3 Панарин – 19:08 2:4 Андерсон (Хатсон, Судзуки) – 23:17 3:4 Кайлли (Робертсон, Лаба) – 27:22 4:4 Миллер (Робертсон, Шири) – 27:58 5:4 Миллер (Зибанеджад, Трочек) – 62:56 (pp)
«Честно говоря, я запаниковал (смеётся)», — приводит слова Панарина официальный сайт НХЛ.
В нынешнем сезоне 34-летний россиянин провёл 33 матча, в которых отметился 11 заброшенными шайбами и 22 результативными передачами. Всего на его счету 785 игр в регулярных чемпионатах НХЛ и 903 (313+590) очка.
На данный момент «Рейнджерс» занимают 11-е место в турнирной таблице Восточной конференции с 36 очками после 33 матчей.
