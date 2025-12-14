Скидки
«Баффало» может уволить генменеджера Кевина Адамса — The Athletic

«Баффало» может уволить генменеджера Кевина Адамса — The Athletic
«Баффало Сэйбрз» рассматривает вариант увольнения генерального менеджера клуба Кевина Адамса. Об этом сообщает The Athletic.

По информации источника, решение будет принято после окончания гостевой серии «Сэйбрз», которая завершится 15 декабря.

51-летний Адамс работает в «Баффало» с 2009 года. Он был назначен генеральным менеджером в июне 2020 года. Его контракт действует до конца сезона-2026/2027.

На данный момент «Сэйбрз» занимают последнее, 16-е место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 30 очков после 31 матча. Следующая игра состоится в ночь на 15 декабря с «Сиэтл Кракен» на выезде.

Отметим, что команда из Баффало не выходила в плей-офф 14 последних сезонов.

