Главный тренер «Вашингтона» оценил дебют российского форварда команды Тринеева

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего команды Богдана Тринеева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (1:5). 23-летний форвард в этой встрече дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Он провел на льду 11.45.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13     2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43     3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39     4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp)     5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55     5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)    

«Я думаю, что он был очень хорош. В таких матчах очень сложно оценить отдельного игрока, но его игра не вызывала у меня претензий», – приводит слова Карбери RMNB.

Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши». «Кэпиталз» выбрали россиянина на драфте НХЛ 2020 года под общим 117‑м номером.

