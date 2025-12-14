Главный тренер «Вашингтона» оценил дебют российского форварда команды Тринеева

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери оценил игру российского нападающего команды Богдана Тринеева в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Виннипег Джетс» (1:5). 23-летний форвард в этой встрече дебютировал в Национальной хоккейной лиге. Он провел на льду 11.45.
«Я думаю, что он был очень хорош. В таких матчах очень сложно оценить отдельного игрока, но его игра не вызывала у меня претензий», – приводит слова Карбери RMNB.
Тринеев набрал 12 (6+6) очков в 15 играх за «Херши» в этом сезоне. Нападающий занимает первое место в команде АХЛ по показателю полезности — «+8», второе по количеству забитых шайб и набранных очков. В прошлом сезоне Тринеев набрал 22 (14+8) очка в 62 играх за «Херши». «Кэпиталз» выбрали россиянина на драфте НХЛ 2020 года под общим 117‑м номером.
