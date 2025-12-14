Скидки
Защитник «Виннипега» Моррисси достиг отметки 400 очков в НХЛ

Комментарии

Защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) и достиг отметки 400 очков в регулярках Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

НХЛ — регулярный чемпионат
14 декабря 2025, воскресенье. 03:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Стэнли (Моррисси, Шайфли) – 09:13     2:0 Бэррон (Лаури, Иафалло) – 18:43     3:0 Иафалло (Лаури) – 23:39     4:0 Виларди (Коннор, Моррисси) – 39:53 (pp)     5:0 Виларди (Коннор, Шайфли) – 51:55     5:1 Чикран (Карлсон, Овечкин) – 56:32 (pp)    

В нынешнем сезоне 30-летний Моррисси провёл 31 игру, отметился пятью заброшенными шайбами и 23 результативными передачами. Всего на счету Моррисси 401 (85+316) очко в 693 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах.

На данный момент «Виннипег» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 31 очком после 31 встречи. В следующем матче «Джетс» примут «Оттаву Сенаторз» в ночь на 16 декабря.

Комментарии
Новости. Хоккей
