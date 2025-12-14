Защитник «Виннипега» Моррисси достиг отметки 400 очков в НХЛ

Защитник «Виннипег Джетс» Джош Моррисси отметился двумя результативными передачами в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз» (5:1) и достиг отметки 400 очков в регулярках Национальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

В нынешнем сезоне 30-летний Моррисси провёл 31 игру, отметился пятью заброшенными шайбами и 23 результативными передачами. Всего на счету Моррисси 401 (85+316) очко в 693 матчах за карьеру в регулярных чемпионатах.

На данный момент «Виннипег» занимает 11-е место в турнирной таблице Западной конференции с 31 очком после 31 встречи. В следующем матче «Джетс» примут «Оттаву Сенаторз» в ночь на 16 декабря.