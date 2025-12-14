Сборная «Россия 25» разгромила Казахстан и стала обладателем Кубка Первого канала

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске прошёл заключительный матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Казахстана. Разгромную победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали российские хоккеисты со счётом 9:0.
Дублями отметились нападающие российской сборной Егор Сурин и Прохор Полтапов. Ещё по голу забили Руслан Абросимов, Данил Аймурзин, Дмитрий Силантьев, Никита Лямкин и Артём Ильенко. Голкипер Максим Моторыгин был заменён на 37-й минуте, в игру вступил Александр Самойлов. У сборной Казахстана вратарь Владислав Пестов пропустил семь шайб и был заменён на 37-й минуте матча на Романа Калмыкова.
Таким образом, сборная «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье — Казахстан.
