Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Россия 25» под руководством Ротенберга в третий раз подряд завоевала Кубок Первого канала

«Россия 25» под руководством Ротенберга в третий раз подряд завоевала Кубок Первого канала
Комментарии

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске прошёл заключительный матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Казахстана. Разгромную победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали российские хоккеисты со счётом 9:0. Российская команда в третий раз подряд завоевала Кубок Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
9 : 0
Казахстан
1:0 Абросимов (Джиошвили, Елесин) – 12:06 (5x5)     2:0 Сурин (Иванов, Карпухин) – 12:52 (5x5)     3:0 Сурин (Сафонов, Соркин) – 13:59 (5x4)     4:0 Полтапов (Соркин, Абрамов) – 16:22 (5x5)     5:0 Полтапов (Елесин) – 28:53 (5x5)     6:0 Аймурзин (Юдин, Лямкин) – 35:52 (5x5)     7:0 Силантьев (Елесин, Канцеров) – 36:33 (5x5)     8:0 Лямкин (Полтапов, Абрамов) – 42:25 (5x5)     9:0 Ильенко (Абросимов, Гончарук) – 59:57 (5x5)    

Все три победы были одержаны под руководством главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга. Чаще на домашнем международном турнире КПК побеждал только Вячеслав Быков (2006, 2007, 2008, 2010).

Напомним, на данный момент Роман Ротенберг является первым вице-президентом ФХР и членом совета директоров московского «Динамо». По окончании прошлого сезона специалист покинул пост главного тренера СКА.

Материалы по теме
Сборная «Россия 25» разгромила Казахстан и стала обладателем Кубка Первого канала
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android