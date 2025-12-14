«Россия 25» под руководством Ротенберга в третий раз подряд завоевала Кубок Первого канала

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске прошёл заключительный матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Казахстана. Разгромную победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали российские хоккеисты со счётом 9:0. Российская команда в третий раз подряд завоевала Кубок Первого канала.

Все три победы были одержаны под руководством главного тренера сборной «Россия 25» Романа Ротенберга. Чаще на домашнем международном турнире КПК побеждал только Вячеслав Быков (2006, 2007, 2008, 2010).

Напомним, на данный момент Роман Ротенберг является первым вице-президентом ФХР и членом совета директоров московского «Динамо». По окончании прошлого сезона специалист покинул пост главного тренера СКА.