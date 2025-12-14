Защитник «России 25» Александр Елесин признан самым ценным игроком Кубка Первого канала

Защитник сборной «Россия 25» Александр Елесин признан самым ценным игроком Кубка Первого канала.

Лучшим вратарём турнира признали Максима Моторыгина. Приз лучшему защитнику получил Богдан Конюшков, лучшему нападающему — Егор Сурин. Лучшим бомбардиром стал Данил Аймурзин, который забросил три шайбы. Все игроки выступали за команду «Россия 25».

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске прошёл заключительный матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Казахстана. Разгромную победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали российские хоккеисты со счётом 9:0. Сборная «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье — Казахстан.