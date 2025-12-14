Скидки
Прохор Полтапов оценил победу «России 25» на Кубке Первого канала

Нападающий «России 25» Прохор Полтапов прокомментировал победу российской сборной на Кубке Первого канала.

Кубок Первого канала . Кубок Первого канала
14 декабря 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Россия 25
Окончен
9 : 0
Казахстан
1:0 Абросимов (Джиошвили, Елесин) – 12:06 (5x5)     2:0 Сурин (Иванов, Карпухин) – 12:52 (5x5)     3:0 Сурин (Сафонов, Соркин) – 13:59 (5x4)     4:0 Полтапов (Соркин, Абрамов) – 16:22 (5x5)     5:0 Полтапов (Елесин) – 28:53 (5x5)     6:0 Аймурзин (Юдин, Лямкин) – 35:52 (5x5)     7:0 Силантьев (Елесин, Канцеров) – 36:33 (5x5)     8:0 Лямкин (Полтапов, Абрамов) – 42:25 (5x5)     9:0 Ильенко (Абросимов, Гончарук) – 59:57 (5x5)    

– Интересная игра. Моменты были и у нас, и у Казахстана, но мы смогли воспользоваться лучше. Всех с победой.

– Ожидали, что всё так легко сложится?
– Настраивались, как всегда. Должны были довести турнир до победы, поэтому недонастроя не было.

– Что можно почерпнуть из такого матча?
– Моменты, которые мы создавали в атаке.

– Давно такие голы забивали, когда обыгрывали всю пятёрку?
– Наверное, только в детстве. Сейчас такое редко получается. Хорошо, что так проскочил, – передаёт слова Полтапова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.

