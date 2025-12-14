Прохор Полтапов оценил победу «России 25» на Кубке Первого канала

Нападающий «России 25» Прохор Полтапов прокомментировал победу российской сборной на Кубке Первого канала.

– Интересная игра. Моменты были и у нас, и у Казахстана, но мы смогли воспользоваться лучше. Всех с победой.

– Ожидали, что всё так легко сложится?

– Настраивались, как всегда. Должны были довести турнир до победы, поэтому недонастроя не было.

– Что можно почерпнуть из такого матча?

– Моменты, которые мы создавали в атаке.

– Давно такие голы забивали, когда обыгрывали всю пятёрку?

– Наверное, только в детстве. Сейчас такое редко получается. Хорошо, что так проскочил, – передаёт слова Полтапова корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Сторожев.