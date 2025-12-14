Оба матча Кубка Первого канала в Новосибирске с участием «России 25» собрали аншлаги

Матч между сборными «Россия 25» и Казахстана на Кубке Первого канала посетили 11 650 зрителей, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России. Это второй аншлаг подряд на матчах российской сборной, которые прошли в Новосибирске. Отметим, традиционный турнир впервые прошёл в Новосибирске.

Сегодня, 14 декабря, в Новосибирске прошёл заключительный матч Кубка Первого канала между сборными «Россия 25» и Казахстана. Разгромную победу в игре, проходившей на стадионе «Сибирь-Арена», одержали российские хоккеисты со счётом 9:0.

Сборная «Россия 25» стала обладателем Кубка Первого канала. Второе место на турнире заняла сборная Беларуси, третье — Казахстан.